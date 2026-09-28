PSO XD: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

PSO XD liess sich am 25.09.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat PSO XD die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 29.64 PKR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 8.80 PKR je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz lag bei 851.00 Milliarden PKR – das entspricht einem Abschlag von 0.24 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 853.07 Milliarden PKR erwirtschaftet worden.

Für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde einen Gewinn je Aktie von 54.29 PKR ausgewiesen. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 35.03 PKR je Aktie generiert.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 3’212.35 Milliarden PKR – eine Minderung um 3.21 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 3’318.78 Milliarden PKR eingefahren.

Redaktion finanzen.ch