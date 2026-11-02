PSO XD gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

PSO XD präsentierte am 30.10.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

PSO XD hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 62.66 PKR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 22.43 PKR je Aktie gewesen.

Der Umsatz lag bei 896.60 Milliarden PKR – das entspricht einem Zuwachs von 16.16 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 771.90 Milliarden PKR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch