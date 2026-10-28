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28.10.2026 06:37:00
PSB präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
PSB hat am 26.10.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0.94 USD. Im Vorjahresviertel hatte PSB 0.860 USD je Aktie erwirtschaftet.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 22.0 Millionen USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 2.18 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte PSB einen Umsatz von 21.5 Millionen USD eingefahren.
Redaktion finanzen.ch
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