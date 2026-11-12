PS Mitsubishi Construction stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

PS Mitsubishi Construction hat am 11.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 55.34 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 62.60 JPY erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 12.23 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 34.17 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 38.93 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch