PS Mitsubishi Construction: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

PS Mitsubishi Construction hat am 06.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 37.43 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 30.67 JPY erwirtschaftet worden.

Der Umsatz lag bei 30.67 Milliarden JPY – das entspricht einem Abschlag von 10.12 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 34.12 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch