PS IT Infrastructure Services: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

PS IT Infrastructure Services hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 11.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0.02 INR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei PS IT Infrastructure Services ein EPS von 0.010 INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch