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21.09.2026 06:37:00
Przedsiebiorstwo Przemyslu Spozywczego Pepees veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
Przedsiebiorstwo Przemyslu Spozywczego Pepees hat am 18.09.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Es stand ein EPS von 0.04 PLN je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Przedsiebiorstwo Przemyslu Spozywczego Pepees noch ein Gewinn pro Aktie von -0.010 PLN in den Büchern gestanden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Przedsiebiorstwo Przemyslu Spozywczego Pepees in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 2.25 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 65.2 Millionen PLN im Vergleich zu 66.7 Millionen PLN im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.ch
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