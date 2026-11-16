Przedsiebiorstwo Przemyslu Spozywczego Pepees präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Przedsiebiorstwo Przemyslu Spozywczego Pepees äusserte sich am 13.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0.12 PLN beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0.050 PLN je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 15.00 Prozent auf 43.9 Millionen PLN. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 51.7 Millionen PLN gelegen.

Redaktion finanzen.ch