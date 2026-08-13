|
13.08.2026 06:37:00
Przedsiebiorstwo Modernizacji Urzadzen Energetycznych Remak präsentierte Quartalsergebnisse
Przedsiebiorstwo Modernizacji Urzadzen Energetycznych Remak hat am 11.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.
Es wurde ein Verlust je Aktie von 1.04 PLN gegenüber 0.190 PLN im Vorjahresquartal verkündet.
Przedsiebiorstwo Modernizacji Urzadzen Energetycznych Remak hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 39.4 Millionen PLN abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 12.18 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 44.8 Millionen PLN erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Nokia: Comeback mit KI-Turbo
Die Finnen melden sich mit starken Zahlen zurück. Vor allem das Geschäft mit optischen Netzwerken und KI-Rechenzentren entwickelt sich zum Wachstumstreiber und könnte 2027 für zusätzlichen Schub sorgen. Nach der kräftigen Kurskorrektur bietet die Aktie tradingorientierten Anlegern damit eine potenzielle Chance.Weiterlesen!
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen letztlich stärker -- SMI geht fester in den Feierabend -- DAX beendet Handel kaum verändert -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt präsentierte sich am Donnerstag in Grün. Der deutsche Leitindex tendierte seitwärts. Die US-Börsen zeigten sich mit positiven Vorzeichen. In Fernost zeigten sich die Börsen am Donnerstag uneinheitlich.