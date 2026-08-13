Przedsiebiorstwo Modernizacji Urzadzen Energetycznych Remak präsentierte Quartalsergebnisse

Przedsiebiorstwo Modernizacji Urzadzen Energetycznych Remak hat am 11.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 1.04 PLN gegenüber 0.190 PLN im Vorjahresquartal verkündet.

Przedsiebiorstwo Modernizacji Urzadzen Energetycznych Remak hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 39.4 Millionen PLN abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 12.18 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 44.8 Millionen PLN erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch