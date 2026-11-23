Przedsiebiorstwo Hydrauliki Silowej Hydrotor hat am 20.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 1.02 PLN. Im Vorjahresquartal hatten -0.700 PLN je Aktie in den Büchern gestanden.

Mit einem Umsatz von 27.2 Millionen PLN, gegenüber 30.1 Millionen PLN im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 9.85 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.ch