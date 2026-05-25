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25.05.2026 06:37:00
Przedsiebiorstwo Hydrauliki Silowej Hydrotor legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Przedsiebiorstwo Hydrauliki Silowej Hydrotor hat am 22.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 1.37 PLN vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0.610 PLN erwirtschaftet worden.
Der Umsatz lag bei 27.4 Millionen PLN – das entspricht einem Abschlag von 11.18 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 30.9 Millionen PLN erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.ch
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