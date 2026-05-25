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25.05.2026 06:37:00

Przedsiebiorstwo Hydrauliki Silowej Hydrotor legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Przedsiebiorstwo Hydrauliki Silowej Hydrotor hat am 22.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 1.37 PLN vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0.610 PLN erwirtschaftet worden.

Der Umsatz lag bei 27.4 Millionen PLN – das entspricht einem Abschlag von 11.18 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 30.9 Millionen PLN erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch

In eigener Sache

Trading Signals: Deere: Kommt es zur Duplizität der Ereignisse?

Vor der Börseneröffnung in New York präsentiert der Traktoren- und Baumaschinengigant heute seine Semesterzahlen. Es spricht einiges dafür, dass die Deere-Aktie dann ihre laufende Konsolidierung abschliesst und wieder Fahrt aufnimmt.

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3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio: ASM, Infineon & HSBC mit François Bloch

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
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22.05.26 Aufwärtstrend hält an
22.05.26 Marktüberblick: Merck gesucht, Airbus unter Druck
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12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
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Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’034.20 19.49 SB5BKU
Short 14’320.05 13.72 BZWSSU
Short 14’874.42 8.73 STVB4U
SMI-Kurs: 13’502.88 22.05.2026 17:30:00
Long 12’913.14 19.21 SPSB7U
Long 12’637.55 13.86 SKPBQU
Long 12’098.50 8.96 SX6B9U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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