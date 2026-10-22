Pryce präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Pryce lud am 20.10.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0.69 PHP vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 0.520 PHP erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 23.08 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 5.25 Milliarden PHP generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 6.46 Milliarden PHP ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch