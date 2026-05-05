Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’052 0.4%  SPI 18’479 0.5%  Dow 49’298 0.7%  DAX 24’402 1.7%  Euro 0.9157 0.0%  EStoxx50 5’870 1.8%  Gold 4’557 0.7%  Bitcoin 63’824 2.0%  Dollar 1 0.0%  Öl 110 -3.3% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche149905998Rheinmetall345850NVIDIA994529Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Zurich Insurance1107539
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Ausblick: UniCredit legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Ausblick: Redcare Pharmacy legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Ausblick: Ahold Delhaizepräsentiert Quartalsergebnisse
Ausblick: Zalando vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
Wall-Street-Favoriten: Diese Dividenden-Stars empfehlen Analysten für 2026
Suche...
eToro entdecken

Prudential Financial Aktie 1331041 / US7443201022

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

06.05.2026 00:02:10

Prudential Financial Q1 Profit Falls

Prudential Financial
75.89 CHF -1.07%
Kaufen Verkaufen

(RTTNews) - Insurance and asset management firm Prudential Financial Inc. (PRU) on Tuesday reported first-quarter results, with profit declining from last year.

Net income for the quarter decreased to $597 million, or $1.68 per share, compared with $707 million, or $1.96 per share, in the same period last year.

After-tax adjusted operating income increased to $1.28 billion, or $3.61 per share, from $1.19 billion, or $3.29 per share a year ago.

Assets under management rose to $1.576 trillion from $1.522 trillion a year ago.

In eigener Sache

Trading Signals: SAP: Frischer Taktgeber für die Aktie

Im Vorfeld der hauseigenen Fachmesse 'Sapphire' steigt die Spannung bei SAP-Anlegern: Mit wachsendem Cloudgeschäft, konkreten KI-Perspektiven und einer gedrückten Bewertung eröffnet sich eine Tradingchance - vorausgesetzt, der Konzern liefert.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Prudential Financial Inc.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten