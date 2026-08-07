Prudential Financial legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Prudential Financial gab am 04.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 2.80 USD. Im Vorjahresviertel waren 1.48 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 14.10 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 13.73 Milliarden USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 15.66 Milliarden USD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch