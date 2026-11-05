Prudential Financial informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Prudential Financial äusserte sich am 03.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 3.96 USD. Im Vorjahresviertel hatte Prudential Financial 4.01 USD je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 13.09 Milliarden USD – das entspricht einem Minus von 26.81 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 17.89 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.ch