Prudential-Aktie höher: Hedgefonds Third Point zur Abspaltungen

Die Prudential-Aktie hat mit einem Kurssprung auf Forderungen des aktivistischen Investors Third Point reagiert, die Geschäfte in den USA und Asien abzutrennen.

In London notiert die Aktie im derzeit 2,91 Prozent im Plus bei 14,47 Pfund .

Der von Daniel Loeb geführte Hedgefonds hatte sich am Montag in einem Brief an den Verwaltungsrat des britischen Versicherers mit einer Beteiligung von knapp unter 5 Prozent als zweitgrösster Prudential-Aktionär zu erkennen gegeben und detaillierte Forderungen an das Management gestellt.

In dem Schreiben, dessen Eingang Prudential inzwischen bestätigte, vertritt Third Point die Einschätzung, dass die US-Tochter Jackson National Life Insurance und Prudential Corporation Asia nicht davon profitierten, unter dem Dach des Gesamtkonzerns geführt zu werden. Deshalb solle der Verwaltungsrat aus ihnen jeweils eigenständige Börsennotierungen machen, die ihre eigene unabhängige Langfriststrategie verfolgen.

Das asiatische Geschäft von Prudential werde von Investoren "materiell unterbewertet", weil es an Jackson gebunden sei - ein, wie Third Point schreibt, "extrem komplexes" Gebilde.

Eine Verlegung des Hauptsitzes von Grossbritannien nach Hongkong würde überdies Kosten senken, schrieb Third Point. Eine rentable Reinvestition dieser Gelder würde dazu beitragen, das Unternehmen wettbewerbsfähiger und für Investoren attraktiver zu machen.

Ein eigenständiges Asien-Geschäft wäre an der Börse mehr wert als Prudential allein, ist Third Point überzeugt. Der Hedgefonds kritisiert ferner das Fehlen einer klaren strategischen Ausrichtung des US-Geschäfts.

Prudential hat erst im Oktober die Trennung vom britischen Fondsgiganten M&G vollzogen. Seinerzeit kam bereits die Frage auf, warum Prudential seine amerikanischen und asiatischen Töchter unter einem Dach behalten wollte.

Prudential erklärte, man freue sich darauf, "in einen Dialog mit Third Point zu den in seinem Brief dargelegten Ansichten aufzunehmen". Am 11. März bei Vorlage der Jahresbilanz will sich der Konzern auch zu strategischen Fragen äussern.

Von Julie Steinberg und Stephen Nakrosis

LONDON/NEW YORK (Dow Jones)