Prudent stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Prudent hat am 28.10.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 17.32 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 12.93 INR erwirtschaftet worden.

Prudent hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 3.93 Milliarden INR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 19.69 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 3.28 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch