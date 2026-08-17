Prozone Capital Shopping Centres: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Prozone Capital Shopping Centres präsentierte in der am 14.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Das EPS wurde auf 0.09 INR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Prozone Capital Shopping Centres 0.050 INR je Aktie verdient.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 60.14 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 152.4 Millionen INR. Im Vorjahreszeitraum waren 382.4 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch