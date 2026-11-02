Proya Cosmetics A stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Proya Cosmetics A gab am 30.10.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

In Sachen EPS wurden 0.23 CNY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Proya Cosmetics A 0.570 CNY je Aktie eingenommen.

Proya Cosmetics A hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 2.25 Milliarden CNY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 29.76 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 1.74 Milliarden CNY erwirtschaftet worden waren.

Analysten hatten für das Quartal mit einem Gewinn je Aktie von 0.583 CNY sowie einem Umsatz von 2.64 Milliarden CNY gerechnet.

Redaktion finanzen.ch