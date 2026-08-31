Proximar Seafood AS Registered zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Proximar Seafood AS Registered hat am 28.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0.19 NOK je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0.660 NOK je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Quartal hat Proximar Seafood AS Registered mit einem Umsatz von insgesamt 45.9 Millionen NOK abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 23.8 Millionen NOK erwirtschaftet worden waren, um 93.02 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.ch