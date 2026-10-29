Provident Financial verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Provident Financial hat am 27.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Bei einem Gewinn je Aktie von 0.25 USD wurde das EPS des Vorjahres getroffen.

Der Umsatz lag bei 15.5 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 3.81 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 15.0 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch