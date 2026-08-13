Provestment Services veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Provestment Services gab am 12.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Es stand ein EPS von 0.46 INR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Provestment Services noch ein Gewinn pro Aktie von -0.020 INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch