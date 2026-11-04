Provestment Services stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Provestment Services lud am 02.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS wurde auf 1.43 INR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0.130 INR je Aktie erzielt worden.

Redaktion finanzen.ch