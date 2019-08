Protocole d'entente entre la BIC et l'APM pour l'expansion du terminal Contrecœur : une excellente nouvelle pour soutenir l'essor du Port de Montréal

MONTRÉAL, le 14 août 2019 /CNW Telbec/ - La Chambre de commerce du Montréal métropolitain salue la signature du protocole d'entente entre l'Administration portuaire de Montréal (APM) et la Banque de l'infrastructure du Canada (BIC) pour la construction d'un nouveau terminal portuaire à Contrecœur. Cette annonce représente une étape charnière pour assurer l'expansion et la compétitivité du Port de Montréal.

« La Chambre appuie le déploiement du terminal Contrecœur depuis les débuts du projet. Les dernières années ont été marquées par une croissance prononcée des activités du Port de Montréal. Avec l'entrée en vigueur des nouveaux accords commerciaux, l'Administration portuaire prévoit une hausse substantielle des échanges et doit augmenter ses capacités. À titre de plus important port à l'est du Canada et de seul terminal portuaire à conteneurs du Québec, l'agrandissement à Contrecœur s'avère stratégique pour consolider le statut de Montréal comme porte d'entrée sur le marché nord-américain. La signature de ce protocole d'entente est assurément un pas dans la bonne direction pour mener à la concrétisation de l'expansion du Port. Il s'agit d'une excellente nouvelle pour la métropole, nos entreprises et nos exportateurs », a affirmé Michel Leblanc, président et chef de la direction de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain.

« Nous saluons l'engagement de la BIC, qui soutient la réalisation d'un projet hautement stratégique pour le Grand Montréal. Cet engagement témoigne de l'importance de l'expansion du Port de Montréal à Contrecœur pour assurer la croissance économique de la métropole et du Canada dans son ensemble. Considérant les investissements déjà annoncés pour le REM et le Train à grande fréquence de VIA Rail, nous sommes très heureux de constater que la BIC continue de donner son appui à des projets structurants pour la région métropolitaine », a conclu M. Leblanc.

