Meistgesucht
UBS Nestlé Roche NVIDIA Rheinmetall Novartis Alphabet Swiss Re Zurich Insurance Sika
Top News
Weisses Haus startet TrumpRx - Aktien von Novo Nordisk, Eli Lilly und Pfizer stark
Microsoft-Aktie im Fokus: Stifel-Analyst reduziert Kursziel deutlich
D-Wave Quantum-Aktie volatil: Branchen-Schock durch Shortseller-Angriff belastet weiter
KW 6: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Amazon wächst weiter - hohe Investitionspläne belasten Aktie deutlich
Plus500 Depot

Proto Labs Aktie 13446776 / US7437131094

06.02.2026 20:30:55

Proto Labs Shares Jump 18% After Return To Profitability In Q4

Proto Labs
48.15 CHF 16.99%
Kaufen Verkaufen

(RTTNews) - Proto Labs, Inc. (PRLB) shares surged 18.54 percent, rising $9.73 to $62.21 on Friday, after the company reported a return to net income in the fourth quarter alongside stronger revenue growth.

The stock was trading at $62.21, compared with a previous close of $52.48. Shares opened at $53.01 and traded between an intraday low of $56.97 and a high of $63.09 on the New York Stock Exchange. Trading volume stood at about 0.23 million shares, above the average daily volume of roughly 0.15 million shares.

Proto Labs posted fourth-quarter net income of $6.0 million, or $0.25 per share, compared with a net loss of $0.4 million, or $0.02 per share, a year earlier. Total revenue rose to $136.5 million from $121.8 million, driven by growth in CNC Machining. For full-year 2025, net income increased to $21.2 million, or $0.89 per share.

The stock is trading near the top of its 52-week range of $29.59 to $63.09.

mehr Analysen
