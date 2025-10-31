Proto Labs Aktie 13446776 / US7437131094
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
31.10.2025 11:50:47
Proto Labs, Inc. Q3 Profit Increases, Beats Estimates
(RTTNews) - Proto Labs, Inc. (PRLB) reported earnings for its third quarter that Increased from the same period last year and beat the Street estimates.
The company's earnings came in at $7.22 million, or $0.30 per share. This compares with $7.19 million, or $0.29 per share, last year.
Excluding items, Proto Labs, Inc. reported adjusted earnings of $11.38 million or $0.47 per share for the period.
Analysts on average had expected the company to earn $0.39 per share. Analysts' estimates typically exclude special items.
The company's revenue for the period rose 7.8% to $135.37 million from $125.62 million last year.
Proto Labs, Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $7.22 Mln. vs. $7.19 Mln. last year. -EPS: $0.30 vs. $0.29 last year. -Revenue: $135.37 Mln vs. $125.62 Mln last year.
-Guidance: Next quarter EPS guidance: $0.30 - $0.38 Next quarter revenue guidance: $125.0 - $133.0 Mln
Nachrichten zu Proto Labs Inc
|
30.10.25
|Ausblick: Proto Labs informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
16.10.25
|Erste Schätzungen: Proto Labs mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
30.07.25
|Ausblick: Proto Labs stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
16.07.25
|Erste Schätzungen: Proto Labs zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
01.05.25
|Ausblick: Proto Labs veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu Proto Labs Inc
Mut zur Börse: Lohnt sich die wertschriftengebundene Säule 3a wirklich?
💡 Mut zur Börse in der Vorsorge!
Im Gespräch mit Versicherungsexperte Christian Jetzer geht es um die wohl spannendste Frage der privaten Altersvorsorge:
👉 Lohnt sich die wertschriftengebundene Säule 3a wirklich?
Viele Schweizerinnen und Schweizer sparen weiterhin auf dem klassischen 3a-Sparkonto – trotz minimaler Zinsen und hoher Inflation. Christian Jetzer erklärt, warum Anlegen mit Wertschriften heute fast ein Muss ist, welche Renditechancen und Risiken bestehen und wie du Steuern sparen kannst.
Ein besonderes Highlight auf dem diesjährigen Börsentag Zürich war die BX Swiss Bloggerlounge. Bekannte YouTuber und Finanz-Influencer standen für Gespräche und Diskussionen bereit und vermittelten Ihr Wissen und Ihre Erfahrungen in Vorträgen.
👉🏽 Jetzt auch auf BXplus anmelden und von exklusiven Inhalten rund um Investment & Trading profitieren!
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside Fonds
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI und DAX leichter -- Märkte in Fernost vor Wochenschluss letztlich uneins -- Nikkei mit Rekordhoch
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt kämpfen am Freitag mit Abgaben. Die wichtigsten asiatischen Börsen wiesen am Freitag verschiedene Vorzeichen aus.