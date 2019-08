Proteste in Hongkong: Mögliche Folgen für die Aktienmärkte

Heute wollen wir an dieser Stelle über die aktuelle Situation in Hongkong sprechen. Die Bilder der vergangenen Tage und Wochen sind mitunter sehr beunruhigend und nicht nur Anleger stellen sich die Frage: Wie geht es möglicherweise weiter in und um Hongkong? Eine Einschätzung von Martin Raab, Anlagestratege und Vermögensverwalter, bei Börse Stuttgart TV.