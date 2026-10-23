Protector Forsikring Asa Un stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Protector Forsikring Asa Un präsentierte in der am 21.10.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2.14 USD. Im Vorjahresviertel hatte Protector Forsikring Asa Un 1.11 USD je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz wurden 466.8 Millionen USD gegenüber 387.6 Millionen USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch