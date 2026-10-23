Protector Forsikring Asa: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Protector Forsikring Asa hat am 21.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

In Sachen EPS wurden 10.20 NOK je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Protector Forsikring Asa 5.60 NOK je Aktie eingenommen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 4.44 Milliarden NOK vermeldet – das entspricht einem Plus von 13.46 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3.91 Milliarden NOK in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch