Protean eGov Technologies gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Protean eGov Technologies hat am 04.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 1.44 INR, nach 5.88 INR im Vorjahresvergleich.

Im abgelaufenen Quartal hat Protean eGov Technologies 2.51 Milliarden INR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 19.03 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 2.11 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch