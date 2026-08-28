Protasco bhd Registered stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Protasco bhd Registered hat am 26.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

In Sachen EPS wurden 0.01 MYR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Protasco bhd Registered 0.050 MYR je Aktie eingenommen.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 268.8 Millionen MYR – eine Minderung von 3.99 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 280.0 Millionen MYR eingefahren.

Redaktion finanzen.ch