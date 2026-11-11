Protalix BioTherapeutics stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Protalix BioTherapeutics lud am 10.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0.05 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0.030 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 21.9 Millionen USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 17.9 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch