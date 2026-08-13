Protalix BioTherapeutics stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Protalix BioTherapeutics stellte am 12.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 27.08 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 19.9 Millionen USD, während im Vorjahreszeitraum 15.7 Millionen USD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.ch