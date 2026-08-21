Protagenic Therapeutics legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Protagenic Therapeutics hat am 19.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0.53 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Protagenic Therapeutics -1.370 USD je Aktie generiert.

Redaktion finanzen.ch