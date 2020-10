Protéger les cybersystèmes dans le secteur énergétique canadien

OTTAWA, ON, le 23 oct. 2020 /CNW/ - Jamais le besoin de renforcer et de protéger les systèmes énergétiques du Canada contre les cyberattaques n'a été aussi criant. Ces menaces qui changent de forme au gré de l'évolution rapide des technologies peuvent non seulement perturber notre quotidien, mais aussi compromettre notre sécurité nationale et notre bien-être économique.

Le ministre des Ressources naturelles du Canada, l'honorable Seamus O'Regan, a donc annoncé aujourd'hui l'octroi de 160 000 $ au cabinet d'ingénieurs montréalais BBA pour la conception d'un modèle qui permettra de protéger les entreprises canadiennes contre les cyberattaques, afin de sécuriser les cybersystèmes sur lesquels reposent les infrastructures énergétiques du Canada.

Dans le cadre de son projet Méthodologie d'évaluation des cyberrisques associés aux systèmes de contrôle industriel d'incident, BBA concevra un modèle pour aider les entreprises du secteur de l'énergie à repérer, à évaluer et à gérer les cyberrisques associés au matériel d'exploitation. Le modèle accroîtra également la résilience de ces organisations aux cyberattaques et les aidera à mieux se préparer à intervenir en cas d'incident.

Le financement du gouvernement du Canada provient du Programme de la cybersécurité et de l'infrastructure énergétique essentielle de Ressources naturelles Canada, auquel le budget de 2018 a affecté 2,42 millions de dollars afin d'améliorer la cybersécurité et la résilience de l'infrastructure énergétique nationale et transfrontalière, dans le cadre de la Stratégie nationale de cybersécurité du Canada.

BBA est une société de génie-conseil canadienne spécialisée dans l'énergie, les mines et métaux, les biocarburants, le pétrole et le gaz. Elle met tout en œuvre pour développer une expertise de pointe et concevoir des solutions fiables, durables et novatrices.

Citations

« Cette importante technologie protégera le secteur énergétique canadien contre les cybermenaces. C'est ainsi que nous assurons la sécurité et la résilience du secteur. »

Seamus O'Regan

Ministre des Ressources naturelles du Canada

« Plus que jamais, les entreprises se tournent vers les technologies pour rendre leurs opérations plus intelligentes et plus efficaces. Ces nouvelles technologies apportent certainement de grandes opportunités, mais comportent aussi leur part de risques. C'est avec une grande fierté que nous avons été choisis par RNCan pour notre expertise en matière de cybersécurité et que nous contribuerons à augmenter la sensibilisation sur cette réalité dans le milieu industriel, en rappelant l'importance de protéger les activités des entreprises, ainsi que les travailleurs, les communautés et l'environnement ».

André Allaire Président

BBA

