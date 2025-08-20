Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
20.08.2025 18:57:39

Prosus verdient im E-Commerce-Geschäft mehr als erwartet

Prosus
48.60 CHF 4.84%
Kaufen Verkaufen

Von Elena Vardon

DOW JONES--Der Technologieinvestor Prosus hat sein eigenes Gewinnziel im E-Commerce-Geschäft übertroffen. Der bereinigte operative Gewinn habe im ersten Geschäftsquartal über der internen Zielsetzung gelegen, teilte das Unternehmen mit, das der grösste Anteilseigner des chinesischen Technologiekonzerns Tencent ist. Der Umsatz habe im Rahmen der Erwartungen gelegen.

Prosus bezifferte das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) in den drei Monaten per Ende Juni auf 237 (Vorjahr: 157) Millionen Dollar, ein Plus von rund 50 Prozent. Der Konzern hatte intern ein Wachstum von 14 Prozent als Ziel ausgegeben. Der Umsatz stieg um 15 Prozent auf 1,7 Milliarden US-Dollar.

Prosus rechnet im laufenden Geschäftsjahr mit einem bereinigten EBITDA von 1,1 bis 1,2 Milliarden Dollar. Der Umsatz soll auf 7,3 bis 7,5 von 6,2 Milliarden im Vorjahr zulegen. Inklusive der geplanten Übernahme des Lieferando-Mutterkonzerns Just Eat Takeaway könne das EBITDA 1,3 bis 1,4 Milliarden Dollar erreichen, der Umsatz 9,4 bis 9,6 Milliarden.

Prosus ist, ist breit aufgestellt mit E-Commerce, Kleinanzeigen, Zahlungsdienstleistungen und Fintechs in Europa, Lateinamerika und Teilen Asiens. Der Konzern hält etwa 23 Prozent an Tencent, seine Aktie ist in Amsterdam gelistet.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/mgo/gos

(END) Dow Jones Newswires

August 20, 2025 12:57 ET (16:57 GMT)

