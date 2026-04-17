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17.04.2026 08:22:41
Prosus senkt Delivery-Hero-Anteil um 4,5% auf 21,8% - Verkauf an Uber
DOW JONES--Delivery-Hero-Grossaktionär Prosus reduziert seinen Anteil an dem Berliner Lieferkonzern um 4,5 Prozent und verkauft diesen an Uber. Der Verkauf, von 13,6 Millionen Delivery-Hero-Aktien erfolge zu einem Preis von 20 Euro je Aktie, teilte Prosus mit. Die Aktie hatte am Donnerstag bei 20,14 Euro geschlossen. Der Prosus-Anteil an Delivery Hero sinke damit auf 21,8 Prozent von 26,3, der Konzern nehme damit laut Mitteilung einen Bruttoerlös von 270 Millionen Euro ein.
Prosus hatte sich verpflichtet, seinen Anteil an Delivery Hero zu senken, um von der EU die Zustimmung für den Erwerb von Just Eat Takeaway.com zu erhalten.
Jüngst war in Medienberichten spekuliert worden, dass Prosus einen Anteil an den zweitgrössten Aktionär, Aspex Management, verkaufen könnte.
Kontakt zur Autorin: ulrike.dauer@wsj.com; @UlrikeDauer_
DJG/uxd/mgo
(END) Dow Jones Newswires
April 17, 2026 02:22 ET (06:22 GMT)
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