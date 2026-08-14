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14.08.2026 06:37:00
Prostarm Info Systems gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Prostarm Info Systems hat am 12.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.
Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0.78 INR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0.410 INR je Aktie generiert.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 38.49 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 549.1 Millionen INR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 760.5 Millionen INR ausgewiesen.
Redaktion finanzen.ch
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