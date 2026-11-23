ProStar präsentierte in der am 20.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Beim Umsatz wurden 0.5 Millionen CAD gegenüber 0.3 Millionen CAD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch