Prospero Silver informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Prospero Silver hat sich am 25.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäussert.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0.02 CAD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Prospero Silver -0.010 CAD je Aktie generiert.

Redaktion finanzen.ch