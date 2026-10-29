Prosperity Bancshares: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Prosperity Bancshares veröffentlichte am 28.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS wurde auf 1.18 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Prosperity Bancshares 1.45 USD je Aktie verdient.

Prosperity Bancshares hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 662.5 Millionen USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 50.87 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 439.1 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch