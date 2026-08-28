Prospector Metals hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Prospector Metals hat am 26.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0.02 CAD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Prospector Metals ebenfalls 0.020 CAD je Aktie eingebüsst.

Redaktion finanzen.ch