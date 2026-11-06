Prospect Capital zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Prospect Capital hat sich am 04.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäussert.

Prospect Capital hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0.10 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0.080 USD je Aktie gewesen.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 48.91 Prozent auf 79.6 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 155.7 Millionen USD gelegen.

Redaktion finanzen.ch