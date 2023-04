ProSiebenSat.1 verdient 2022 bereinigt weniger - Dividende sinkt - Aktie deutlich tiefer

Für 2023 rechnet das Unternehmen mit einem leichten organischen Umsatzwachstum.

Wie der Konzern mitteilte, fielen die Umsatzerlöse 2022 um 7,4 Prozent auf 4,163 Milliarden Euro. Organisch, also bereinigt um Währungseffekte und Portfolioveränderungen, lag der Konzernumsatz um 5 Prozent unter Vorjahr. Dabei beliefen sich die Portfolioeffekte laut Mitteilung auf insgesamt 218 Millionen Euro. Das adjusted EBITDA gab 19,4 Prozent nach auf 678 Millionen Euro. Hierbei wirkte sich insbesondere der Rückgang der hochmargigen Werbeerlöse aus. Beim adjusted Net Income wurde ein Rückgang um 17,4 Prozent auf 301 Millionen Euro verzeichnet.

Für 2023 erwartet das Unternehmen ein leichtes organisches Umsatzwachstum auf rund 4,10 Milliarden Euro mit einer Varianz von plus/minus 150 Millionen Euro (währungs- und portfoliobereinigter Vorjahreswert: 4,02 Milliarden Euro) sowie ein adjusted EBITDA von rund 600 Millionen Euro mit einer Varianz von plus/minus 50 Millionen (währungs- und portfoliobereinigter Vorjahreswert: 623 Millionen Euro).

Für das erste Halbjahr sieht ProSiebenSat.1 anhaltende konjunkturelle Herausforderungen. Der Finanzausblick reflektiert laut Mitteilung Belastungen in den ersten beiden Quartalen vor allem im hochmargigen Werbegeschäft sowie die Erwartung, dass die wirtschaftliche Erholung in der DACH-Region erst in der zweiten Jahreshälfte einsetzen wird.

Dividende sinkt

Der Medienkonzern ProSiebenSat.1 streicht die Dividende für das abgelaufene Geschäftsjahr drastisch zusammen. Statt der für 2021 ausgeschütteten 80 Cent soll es für 2022 nur noch fünf Cent geben, teilte das im MDax notierte Unternehmen am Donnerstagabend in Unterföhring mit. Experten hatten hingegen mit 66 Cent gerechnet.

Hintergrund sei eine veränderte Dividendenpolitik, hiess es zur Begründung. Bei der Bemessung von Ausschüttungen berücksichtige das Unternehmen neben dem allgemeinen wirtschaftlichen Umfeld und dem bereinigten Konzernjahresüberschuss nunmehr mit besonderem Fokus ein "angemessenes Niveau" des Verschuldungsgrads. Darüber hinaus beachte ProSiebenSat.1 dabei ebenso die Erfordernisse zu Investitionen in das operative Geschäft, einschliesslich zur Umsetzung strategischer Wachstumsoptionen, insbesondere im Kerngeschäft Entertainment.

Die Bezugsgrösse für Dividendenzahlungen bleibt zwar der bereinigte Konzernjahresüberschuss. Statt wie bisher die Hälfte will das Unternehmen aber nur noch 25 bis 50 Prozent davon an die Aktionäre ausschütten. Beim Verschuldungsgrad zielt ProSiebenSat.1 auf das obere Ende einer Spanne von 1,5x bis 2,5x.

Ausserdem gab das Unternehmen einen Wechsel an der Spitze des Finanzressorts bekannt. Martin Mildner werde die Aufgabe von Ralf Gierig zum 1. Mai übernehmen, hiess es.

Der Kurs der ProSiebenSat.1-Aktie sackt im XETRA-Handel zeitweise 13,82 Prozent auf 8,42 Euro ab.

