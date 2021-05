ProSiebenSat.1 stockt FYEO mit Hörbüchern auf

Abonnenten des Bezahlbereichs können ab sofort unbegrenzt unter mehr als 200 Hörbüchern wählen, wie das Tochterunternehmen Seven.One Entertainment Group am Sonntag in Unterföhring bei München mitteilte. FYEO verfünffache damit sein Angebot. Der inhaltliche Schwerpunkt der Hörbücher liege auf Krimis, Comedy und Belletristik. Die Plattform kooperiert demnach dabei mit dem Digital-Vertrieb Zebralution. ProSiebenSat.1 stieg vor gut einem Jahr mit FYEO in den boomenden Markt der Podcasts und der Audio-Plattformen ein und setzt unter anderem auf zahlreiche Eigenproduktionen. Es gibt auf der Plattform einen kostenlosen Bereich und einen kostenpflichtigen Premiumteil mit Abo-Modell.

UNTERFÖHRING (awp international)