ProSiebenSat.1 profitiert: Trotz rückläufigem Umsatz operativ mehr Geld verdient

Operativer Gewinn deutlich verbessert

Der TV-Konzern ProSiebenSat.1 hat im zweiten Quartal operativ deutlich mehr verdient. Gleichzeitig blieb der Umsatz wegen des schwierigen Werbeumfelds unter dem Vorjahreswert. Die Jahresprognose bestätigte das Unternehmen.

Der Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) lag im zweiten Quartal bei 80 Millionen Euro, wie der TV-Konzern am Donnerstag in Unterföhring mitteilte. Im Vorjahresquartal hatte ProSiebenSat.1 noch einen operativen Verlust verzeichnet. Zum Jahresauftakt hatte der operative Gewinn bei 44 Millionen Euro gelegen.

Umsatz bleibt unter Druck

Der Umsatz sank wegen des schwierigen Werbeumfelds in den drei Monaten bis Ende Juni im Jahresvergleich um fast neun Prozent auf 768 Millionen Euro. Im Vergleich zum Vorquartal konnte ProSiebenSat.1 den Umsatz allerdings nahezu stabil halten. Der Konzern bestätigte zudem seine Prognose für das laufende Jahr.

ProSiebenSat.1-Aktie legt zu

An der Börse kam die Entwicklung gut an. Die ProSiebenSat.1-Aktie legte am Donnerstagmittag um rund fünf Prozent auf 3,80 Euro zu. Damit reduzierte das Papier sein Jahresminus auf 22 Prozent. In den vergangenen zwölf Monaten war der Börsenwert des Unternehmens auf 885 Millionen Euro gesunken. Ende 2015 hatte die Marktkapitalisierung noch bei bis zu rund elf Milliarden Euro gelegen.

Aus dem DAX in den SDAX und wieder heraus

Von März 2016 an war ProSiebenSat.1 zwei Jahre lang im DAX gelistet. Inzwischen ist die Aktie auch aus dem SDAX ausgeschieden. Gründe dafür waren der stark gefallene Kurs sowie der deutlich gesunkene Streubesitz infolge der Übernahme. Für die Indexzugehörigkeit ist die Marktkapitalisierung des Streubesitzes relevant.

MFE baut Einfluss bei ProSiebenSat.1 aus

ProSiebenSat.1 war im September vergangenen Jahres vom italienischen Berlusconi-Konzern Media for Europe (MFE) übernommen worden. Im Oktober tauschte der neue Mehrheitseigentümer das Spitzenmanagement der Senderkette aus. Marco Giordani, zuvor MFE-Finanzvorstand, übernahm den Chefposten von Bert Habets. MFE besitzt auch Fernsehketten in Italien und Spanien und plant den Ausbau zu einem europäischen Verbund.

Die ProSiebenSat.1-Aktie gewinnt auf XETRA zeitweise 6,67 Prozent auf 3,84 Euro.

UNTERFÖHRING (awp international)