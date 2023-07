ProSiebenSat.1-Aktie etwas höher: ProSiebenSat.1 streicht in Deutschland rund 400 Jobs

Das entspreche rund jedem zehnten Arbeitsplatz im Unterhaltungs-Kerngeschäft und in der Holding, teilte eine Sprecherin des Medienkonzerns am Dienstag in Unterföhring bei München mit.

Auf XETRA liegt die ProSiebenSat.1-Aktie zeitweise mit 0,19 Prozent im Plus bei 8,37 Euro.

/ngu/rin/DP/stk

UNTERFÖHRING (awp international)