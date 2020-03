ProSieben-Vizechef verlängert Vertrag nicht

Der Medienkonzern ProSiebenSat.1 verliert laut einem Pressebericht seinen stellvertretenden Vorstandschef Conrad Albert.

"Ich habe bereits im Juni des vergangenen Jahres den Aufsichtsratsvorsitzenden Werner Brandt informiert, dass ich in der aktuellen Konstellation nicht für eine Verlängerung zur Verfügung stehe", wird Albert in der Dienstagsausgabe der Süddeutschen Zeitung(SZ) zitiert. Sein aktueller Vertrag ende am 30. April 2021.

Wie die SZ weiter ausführt, ist Albert seit 2005 in dem im MDAX gelisteten Konzern tätig, davon seit 2011 im Vorstand. 2018 sei er für drei Monate kommissarisch Konzernchef gewesen, bevor er für den aktuellen Vorstandschef Max Conze Platz gemacht habe.

Der Vizechef habe zudem angekündigt, dass sich ProSieben künftig stärker auf aktuelle Nachrichten fokussieren werde.

"Wichtig ist der Ausbau unserer Kompetenz bei Information und Aktualität", so der Manager. Er wäre bei dem Thema gerne schon weiter.

FRANKFURT (Dow Jones)