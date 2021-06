ProSieben erhöht Beteiligung an Smartwatch-Hersteller Xplora - Aktien uneinheitlich

Die Tochtergesellschaft Sevenaccelerator erwirbt weitere Anteile an dem auf Smartwatches für Kinder spezialisierten Unternehmen in Höhe eines niedrigen einstelligen Millionenbetrags, wie ProSieben mitteilte.

Die Bewertung der in Oslo börsennotierten Xplora liegt mittlerweile bei rund 150 Millionen Euro. ProSieben ist 2019 über einen Media-Deal eingestiegen und hat seine Anteile nach dem Xplora-Börsengang im vergangenen Jahr weiter aufgestockt.

Am Donnerstag gibt die ProSiebenSat.1-Aktie via XETRA zeitweise um 0,27 Prozent auf 16,40 Euro nach, während die Xplora Technologies-Aktie an der EURONEXT GROWTH OSLO um 5,20 Prozent auf 42,45 Norwegische Kronen klettert.

FRANKFURT (Dow Jones)