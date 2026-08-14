Proseed India zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Proseed India liess sich am 12.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Proseed India die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS lag bei 0.03 INR. Im Vorjahresquartal hatte Proseed India ebenfalls ein EPS von 0.030 INR je Aktie vermeldet.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 34.28 Prozent auf 128.0 Millionen INR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 95.3 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch